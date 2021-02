Donyell Malen is blij met zijn goals en met Mo Ihattaren: ‘Dit was zijn eerste assist op mij’

De statistieken van de PSV-topscorer zijn dit seizoen goed op orde, met 19 goals in alle competities. Inmiddels staat hij op elf treffers in de eredivisie, maar Malen wil meer. ,,Natuurlijk ben je daar als spits altijd een beetje mee bezig, maar winnen is het eerste dat telt. Ik wil het team helpen en mijn rol daarin is onder meer om goals te maken. Vandaag ben ik weer een beetje gestegen op de lijst, al had ik nog een goal moeten maken in de tweede helft. Dat was een grote kans. Onze tactiek heeft op een goede manier uitgepakt voor ons. We stonden iets lager op het veld en van daaruit hebben we de nodige mogelijkheden gecreëerd.”

Ihattaren

Malen was belangrijk voor PSV met twee goals en een assist. ,,Mooi dat het de eerste assist van Mo (Ihattaren, red.) op mij was. We hebben het daar wel vaker over gehad. Ik kan het buiten het veld ook goed met hem vinden.” Al bij al was het een geslaagde avond voor Malen, die zelf weer wat meer vertrouwen kreeg door zijn goals. ,,Het was een goede wedstrijd van ons, maar er zijn altijd dingen die we beter kunnen doen. Er was rust in het elftal en we stonden wat compacter.”