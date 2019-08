Donyell Malen: ‘Moet lukken om 20 doelpunten te maken’

In de eerste helft kwam PSV op een 0-1 achterstand, waarna Bruma de bal via Danny Bakker net voor rust in het Haagse doel schoot. In de tweede helft zorgde Malen al snel voor de Eindhovense voorsprong, op aangeven van Sadilek. De voor de geblesseerde Lozano ingevallen Gakpo maakte in blessuretijd de 3-1. Malen is dit seizoen de eerste spits bij PSV, en de aanvaller heeft er een goed gevoel over, zei hij voor de camera van Fox Sports. ,,Ik heb goede bewegingen, maar voor de goal moet ik beter de hoek uitkiezen.”

Vorig seizoen was zijn voorganger Luuk de Jong goed voor 28 doelpunten. Waar mikt Malen op? ,,Het gaat niet om het getal, meer om de rust voor het doel. Of dat het er dan 20, 25 of 30 worden, dat maakt niet uit. Met mijn kwaliteiten moet het wel lukken om 20 doelpunten te maken.”

Oranje

Kritisch is Malen wel, gezien de vele kansen die nog gemist werden tegen ADO Den Haag. ,,We moeten gaan werken aan het afwerken.” Bondscoach Ronald Koeman zat in Eindhoven op de tribune, maar Malen is wat zijn kansen op Oranje betreft nog voorzichtig. ,,Het is mijn eerste basisjaar in de eredivisie. Ik hoop dat ik in de basis blijf en me kan blijven ontwikkelen. Dan zien we wel verder. Oranje zit nu niet in mijn hoofd.”