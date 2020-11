Donyell Malen na Europa League-zeperd van PSV in Griekenland: ‘Heel erg teleurstellend’

De spits, die tegen Omonia Nicosia nog twee keer trefzeker was, begon nog over de goede eerste helft. ,,Maar in de tweede helft geven we het in een hele korte tijd helemaal weg. We maken een paar fouten die cruciaal zijn, dat straffen zij direct af. Dan wordt het ineens een hele andere wedstrijd natuurlijk. En is het lastig voor ons.”

Teleurstellend

In de rust probeerden Malen en zijn teamgenoten elkaar nog scherp te houden. Met een 0-1 voorsprong leek er niks aan de hand, de PSV’ers benadrukten dat de wedstrijd nog niet helemaal gelopen is. ,,Dat het dan alsnog zo loopt en we toch verliezen, is des te meer teleurstellend. We hadden moeten winnen, wij zijn veel beter dan hen.”

Door de nederlaag klom PAOK over PSV heen in de poule, de Grieken hebben nu vijf punten, PSV heeft er drie. Granada leidt de poule met zeven punten, Omonia Nicosia staat laatste met één punt. De volgende wedstrijd van PSV is thuis tegen PAOK. ,,Er zijn nog genoeg wedstrijden, opgeven is geen optie”, aldus Malen bij FOX Sports.