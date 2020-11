Donyell Malen over PSV: ‘Als team bij elkaar blijven, ook in moeilijke fases’

De 21-jarige aanvaller en zijn collega Eran Zahavi halen er ogenschijnlijk nog niet het maximale uit bij PSV en kunnen elkaar misschien sterker maken als ze meer oog hebben voor elkaar. ,,Soms maken spelers in een situatie een keuze die anders kan, maar dat is ook voetbal. We moeten kijken hoe we nog beter kunnen overleven in moeilijke situaties en bespreken na elke wedstrijd wat er beter kan. Samen moeten we het doen en dat geldt ook voor de wedstrijd van morgen.”

Malen is niet ontevreden over zijn huidige seizoen, waarin hij vijf keer scoorde in de eredivisie en ook in Europees verband al vier keer trefzeker was. ,,Het is ok”, zegt hij. ,,Ik kom terug van een blessure en had wat tijd nodig om op gang te komen. Met de tijd wordt het beter. Ik voel me elke wedstrijd weer een beetje sterker, dat gaat stap voor stap. In alle dingen kan ik mezelf nog een stukje verbeteren en dé weg daarvoor is gewoon om veel wedstrijden te spelen.”