Donyell Malen scoort bij Jong PSV ook na kampioensfeest: 'Kan nog gewoon over straat'

Vier dagen na het kampioensfeest van PSV op het Stadhuisplein in Eindhoven was er van vermoeidheid weinig te zien bij de 19-jarige aanvaller, die de verdediging van FC Dordrecht handenvol werk bezorgde. ,,Het kampioenschap was iets heel bijzonders. Prachtig om mee te maken. Ik ben nog niet zo heel bekend bij de A-ploeg, dus kon ik de volgende dag gewoon weer over straat. Al zijn er dan toch af en toe mensen die wat langer kijken, merk ik. Het feest heeft veel indruk op me gemaakt. Dit is wat je als voetballer wilt bereiken, prijzen winnen en dat samen vieren met je fans."

Rendement

De knop ging na het feest snel weer om. Woensdag zat Malen bij de selectie van PSV in het duel met Roda JC, maar maakte hij geen minuten. Vrijdagavond speelde hij tegen FC Dordrecht een heel duel en scoorde hij opnieuw. Zijn dertiende treffer in de laatste dertien duels. ,,Over het rendement kan ik tevreden zijn, maar er zijn nog genoeg dingen die ik kan verbeteren en daar werk ik hard aan. Vanavond maakten we allemaal wat foutjes, en ikzelf ook, waardoor het toch nog wat moeilijk oogde allemaal. We winnen, maar moeten ook kritisch blijven."