Donyell Malen wacht definitieve selectie Oranje af: ‘Droom je van als jongetje’

Zijn verwachtingen over de Oranje-selectie? ,,Dat weet ik niet. Ik wacht gewoon af. Wat ik al zei: als ik erbij zit, zou dat heel mooi zijn. Maar als ik er niet bij zit, is het een mooie motivatie om het wel te bereiken”, zei Malen, vlak na afloop van de riante 0-4 uitoverwinning van PSV op Apollon Limassol. De Europa League is nu binnen.

PSV kwam geen enkel moment in de problemen op Cyprus, al ging het de eerste 70 minuten zeker niet soepel. ,,Het was af en toe niet al te best”, zei Malen. ,,We kregen niet echt grip op de wedstrijd. In het laatste kwartier blijven we wel rustig en spelen we de kansen goed uit.” De snelle aanvaller was zelf goed voor de assist op de 1-0 en maakte ook nog de 0-3 en 0-4. ,,De assist op de 0-1 blijft me bij. Als je belangrijk kan zijn, is elk moment mooi.”

Spits of buitenspeler?