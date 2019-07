Donyell Malen wil zijn plek bij PSV verdienen in plaats van claimen

Na het vertrek van Luuk de Jong gooit Donyell Malen hoge ogen om de nieuwe vaste nummer negen van PSV te worden. In het eerste oefenduel van het nieuwe seizoen startte hij als centrumspits, net zoals hij vorig jaar eindigde bij PSV. ,,Op de eerste plaats is het sowieso mooi voor Luuk dat hij die stap heeft gezet. Hij verdient het. Als je realistisch kijkt, is er nu inderdaad een plekje open in de aanval bij PSV, al kan er de komende twee maanden nog iets gebeuren.”

Malen claimt bij PSV niks en dus ook niet de spitspositie, zo laat hij duidelijk weten. ,,Je moet het verdienen”, zegt hij na een stevige ochtendsessie in het trainingskamp van de ploeg in Verbier. Niet dat hij geen zelfvertrouwen heeft, dat is er duidelijk, maar Malen eist vooral van zichzelf dat hij goed presteert. ,,Ik moet mijn ding doen op de training en dat probeert iedereen bij de ploeg zo goed mogelijk doen. Je moet het verdienen om daar te staan waar je wilt staan. Ik denk niet dat het gezond is dat je op voorhand iets gaat eisen. De trainer moet jou iets toevertrouwen en aangeven dat wat je hebt laten zien goed genoeg is om op je plek te staan. Dat is het eerlijkste ook.”

Vragen

Veel PSV-supporters zien het zitten met Malen als spits, zoveel is wel duidelijk. Dagelijks komen er bij de PSV-volgers vragen binnen wanneer hij zijn contract verlengt. ,,Het komt wel goed. Het is niet echt mijn pakkie-an, omdat mijn zaakwaarnemer het regelt. Geld is voor mij nooit echt heel belangrijk geweest bij mijn keuzes. Dat mensen ernaar vragen, is misschien ook wel mooi.”