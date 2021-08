Door PSV opgeleide Clint Leemans rondt transfer naar Denemarken af

Update: PSV gaat na trip naar Galatasa­ray naar Denemarken of Schotland

28 juli Als PSV woensdagavond tegen Galatasaray doorkomt in de tweede voorronde van de Champions League, reist de ploeg volgende week naar Schotland of Denemarken. Aanvankelijk was de situatie bij winst van PSV én Celtic zo dat PSV eerst naar Polen had moeten reizen voor het uitduel met de Schotten, maar er is dinsdag alsnog een ontheffing gekomen voor Celtic.