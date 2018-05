Door PSV uitgeleende keeper Jurjus vliegt met Roda JC uit de eredivisie

Na de heenwedstrijd, die met 0-0 werd besloten, was de overwinning van de Flevolanders uiteraard een bittere pil in het Parkstad Limburg Stadion.

Jurjus had met een slechte ingreep een negatief aandeel in de wedstrijd van Roda JC. Zijn seizoen was wisselvallig, nadat hij vorig seizoen bij Jong PSV keepte. In principe keert hij na deze voetbaljaargang terug naar PSV, dat een beslissing over een nieuwe verhuurperiode kan nemen.