Door PSV verhuurde Luckassen pas volgende maand fit in Berlijn

Het zit tegen voor Derrick Luckassen bij Hertha BSC. Hij speelde nog minder dan in zijn eerste seizoen bij PSV en is pas in de loop van maart wedstrijdfit.

Ondanks het kampioenschap van PSV bracht seizoen 2017-2018 voor Derrick Luckassen niet wat hij er vooraf van had gehoopt. De van AZ overgekomen centrale verdediger kwam wel aan zijn wedstrijden (19 optredens in de eredivisie), maar wist in Eindhoven geen vaste basisplek af te dwingen. Afgelopen augustus liet hij zich verhuren aan Hertha BSC en daar zit het fysiek tegen voor hem. Luckassen ligt er nog een maand uit, bevestigde zijn zaakwaarnemer José Fortez Rodriguez gisteren. Hij hoopt daarna snel zijn rentree te kunnen maken. Of en hoe dat gaat lukken, is nog de vraag. Ook in Berlijn hoorde de PSV’er dit seizoen niet zonder meer bij de eerste elf. In totaal kwam Luckassen in de huidige voetbaljaargang maar vier duels in actie in de Bundesliga en speelde hij iets meer dan vier uur in wedstrijdverband.

Revalidatie

Volgens Fortez Rodriguez had Luckassen al een tijd last van zijn enkel en hij gaat ervan uit dat de verdediger een hoger niveau gaat halen als zijn revalidatie is afgerond. De technische staf van PSV had in augustus net als vorig seizoen de keuze om hem of Daniel Schwaab op te stellen in het hart van de defensie. Hij is met zijn 23 jaar jong en fysiek sterk, maar in het eerste jaar bij PSV oogde Luckassen af en toe nog te onrustig en leek het ook alsof de pechduivel hem achtervolgde. Uiteindelijk belandde hij regelmatig op het middenveld en werd hij een paar keer de defensieve wissel van Phillip Cocu. Misschien wel zijn beste duel voor PSV speelde hij in Utrecht, waar PSV zondag de 1-7 winst van vorig seizoen mag proberen te evenaren.

Schwaab