Doorbraak: Luuk de Jong gaat voor een beperkt bedrag terug naar PSV

NIEUWE KEEPER PSV krijgt met de nieuwe keeper Walter Benítez een echte winnaar, vindt Ruud van Nistel­rooij

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij bevestigde maandag na de eerste training van PSV in het nieuwe seizoen dat de Argentijnse keeper Walter Benítez (29) in Nederland is en door PSV medisch wordt gekeurd. Als die geen complicaties oplevert, wordt hij de nieuwe eerste doelman van PSV.

20 juni