Doorbraak Malen nieuw bewijs dat Jong-teams in Keuken Kampioen Divisie algemeen belang dienen

Dat Donyell Malen (20) een uitstekende betaald voetballer en misschien zelfs international zou worden, was een paar jaar geleden geen gewaagde voorspelling. Het tempo waarin alles zich bij hem nu voltrekt, is wel verrassend. Zijn opmars dankt hij aan talent, een goed stappenplan met in eerste instantie een prominente rol voor Jong PSV, een dosis geduld en een portie doorzettingsvermogen.

Malen komt uit een talentvolle Ajax-lichting en na een stap naar Arsenal belandde hij eind augustus 2017 bij PSV, waar hij op nul begon en inmiddels de nieuwe nummer 9 is. De onverschrokken aanvaller kwam vorig jaar al tot tien goals in de eredivisie en bij het zien van dat cijfer lijkt het alsof hij enorm veel speelde. De werkelijkheid is dat hij nu waarschijnlijk al begin oktober zijn totale aantal wedstrijdminuten bij PSV uit het hele vorige seizoen zal overtreffen. Malen was voor PSV niet alleen belangrijk in de competitie, maar zorgde in de zomer van 2018 ook in Wit-Rusland voor een bevrijdende treffer door PSV tegen BATE Borisov richting Champions League-groepsfase te koppen.

Volledig scherm Donyell Malen wordt geïnterviewd na Jong PSV-Telstar (6-0), waar hij zijn eerste goals in het Nederlands betaald voetbal maakte. Het duel werd gespeeld op 24 november 2017. © Rik Elfrink

Het ontwikkeltraject in Eindhoven pakte de afgelopen 24 maanden uitstekend uit voor de 20-jarige spits. Natuurlijk zou hij het zonder Jong PSV ook vast wel gered hebben als betaald voetballer, maar de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie waren voor zijn ontwikkeling van groot belang. Ondertussen kon hij blijven trainen op het hoogste niveau en wist hij zichzelf razendsnel aan te passen. Razendsnel was hij al bij Arsenal, waar hij op de eerste meters een van de allersnelste selectiespelers was en fysiek veel won.

Koppelen

Het koppelen van al dat talent aan rendement bleek in zijn eerste maanden in Eindhoven niet zo eenvoudig en vanzelfsprekend. In zijn eerste negen potjes in de eerste divisie stond Malen nog droog en daarna was de beer los. Sinds op 24 november 2017 tegen Telstar de eerste schapen over de dam gingen, volgde een aardige kudde. Hij maakte dertien goals in dertien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en Phillip Cocu nam hem in januari 2018 mee op trainingskamp naar de Verenigde Staten. Wat van die week onder meer beklijft, is een spectaculaire omhaal uit het oefenduel met Fluminense.

Durfal

Die actie typeerde een beetje het karakter van Malen. Hij is een durfal en zelfbewuste speler, zonder dat het doorslaat richting roekeloosheid of arrogantie. Onder Mark van Bommel zette hij de volgende stappen bij PSV, waar hij tegen Internazionale in de groepsfase van de Champions League nog een keer met zo'n omhaal kwam. Malen moest vorig seizoen geduld hebben, met Steven Bergwijn en Hirving Lozano voor hem in de pikorde. Hij maakte een beetje mee wat Memphis Depay in seizoen 2012-2013 bij PSV meemaakte, toen hij Dries Mertens voor zich had. De discipline van het wachten en daarna het pakken van zijn kans (ook door zijn contract te verlengen) hielp hem mede aan de plek bij Oranje, waar hij zichzelf zaterdag direct op de kaart zette.

Volledig scherm Donyell Malen scoorde vorig seizoen in Wit-Rusland al voor PSV in de play off van het toernooi om de Champions League. Een enorm belangrijke goal, waardoor PSV uit wist te winnen bij BATE Borisov. © EPA

Wat zou er gebeurd zijn met Malen als hij het eerste halfjaar niet had kunnen terugvallen op Jong PSV? De vraag is of zijn ontwikkeling net zo snel zou zijn gegaan als nu. Zijn opmars is opnieuw een bewijs dat het opleidingsmodel via de eerste divisie vruchten afwerpt, zoals eerder al bleek bij bijvoorbeeld Steven Bergwijn, Pablo Rosario en andere jonge spelers (ook bij Ajax). Meerdere talenten gingen Malen al voor en zijn nu gearriveerde spelers, die ook international zijn geworden. In de grote stap van onder 19 naar de top van het betaald voetbal hadden ze de luxe om even te kunnen ademhalen bij een Jong-team. Ze zouden waarschijnlijk ook wel aan de top gekomen zijn bij verhuur aan een andere club, maar of dat in hetzelfde tempo was gegaan is twijfelachtig.