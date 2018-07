Dorpscamping Gemert kukelt van het podium af

Lang werd er gedroomd van de gele trui, maar Dorpscamping Gemert lijkt definitief af te haken in de strijd om het geel in de ED Lezerstour. In de zestiende etappe verloor de dorpscamping veel punten op de concurrentie en sloot het de dag niet af op de derde stek - waar het de etappe nog mee begon - maar op plaats zeven.

De sprinters hielpen de dorpscamping in de eerste week aan een geweldige start in de ED Lezerstour, maar het zijn diezelfde sprinters die de Ronde van Frankrijk verder via de televisie moeten volgen. Marcel Kittel, André Greipel, Dylan Groenewegen en Fernando Gaviria zijn er niet meer bij, maar staan nog wel in de selectie van de dorpscamping. Tel daarbij op dat Vincenzo Nibali in zijn Lezerstour-selectie zit en er zijn vijf renners die geen punten meer op kunnen leveren genoteerd. Nog slechter nieuws voor de dorpscamping: er kan niet meer worden gewisseld na deze etappe.

Wie wel goed was in Bagnèrese-de-Luchon was Frank Hendrix uit Eindhoven. Met 327 punten kon hij voor de finish nog even omkijken, zijn rits omhoog ritsen, koffie zetten en dat vervolgens op een traag tempo opdrinken. De concurrentie was in geen velden of wegen te bekennen. Met 301 punten in de zestiende etappe kwam Ben van Ham uit Reusel als tweede over de finish, gevolgd door Maartje Vinken uit Deurne, die met 287 punten derde werd.