Dossier linksback: Verloren halfjaar voor PSV én Lato na een cocktail van bedrog en opportunisme

De zogeheten pre-contractuele fase waren PSV, Valencia en Lato in de zomer al voorbij. Een rechter had de Eindhovenaren vermoedelijk gelijk gegeven als PSV had geëist dat de juridische eigendom van de transferrechten van Lato (22) naar PSV zou moeten, voor de afgesproken prijs van ongeveer vijf miljoen euro. PSV moest dan wel - net als bij Lato's voorganger Angelino - een terugkoopgarantie dulden, maar die ging pas in 2021 in. De Eindhovense club zou bij succes twee jaar plezier hebben gehad van Lato en hem dan met 100 procent winst kunnen verkopen.

Als een donderslag bij heldere hemel wilden de Spanjaarden, waar eigenaar Peter Lim uit Singapore aan de touwtjes trekt, in juli binnen 24 uur na de verkoop van Lato van de deal af. De leiding van PSV was ziedend, maar technisch manager John de Jong koos voor pragmatiek en dus - mede in het belang van Lato en onder druk van de tijd - voor een huurdeal voor een seizoen. Lato wilde liever geen ruzie met de club waar hij vanaf zijn zevende is opgeleid en een grote jongen werd. PSV had op korte termijn behoefte aan een linksback, omdat alleen de jonge Justin de Haas en Steven Theunissen voorhanden waren. In Lato, uitvoerig gescout door PSV, was veel vertrouwen. De juridische haarkloverij zou misschien wel baten, maar de klok was afgelopen zomer een grote vijand. Lato moest als de bliksem fit worden en een vertraging van weken of misschien wel maanden was niet wenselijk. Op 23 juli moest PSV er staan tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League en daarop moest alle aandacht worden gericht. Valencia vroeg bovendien geen huursom nadat de stekker uit de verkoopdeal was getrokken. In een tijdsbestek van nog geen 48 uur werd Lato door Valencia eerst verkocht aan PSV, daarna verhuurd aan PSV en daarna verlengde hij zijn contract in de sinaasappelstad tot midden 2023. Wie hem wil overnemen, moet nu 80 miljoen euro aftikken (zo'n clausule is in Spanje niet ongebruikelijk, maar toch.....). Een cocktail van bedrog en opportunisme.

Één minuut

Wat er daarna allemaal met Toni Lato is gebeurd, is eigenlijk treuriger dan treurig. Hij speelde midden juli een oefenpotje tegen VfL Wolfsburg en raakte geen knikker. De olijke Spanjaard was net terug van vakantie en er leek 220 Volt op zijn schoenen te staan. Daarna raakte hij ook nog kort geblesseerd aan zijn rug en moest hij terugkomen via Jong PSV. Tegen FC Den Bosch speelde hij redelijk en tegen Jong AZ bakte hij er niets van. Ook op trainingen lukte het hem niet om te imponeren en Lato heeft daardoor tot nu toe maar één officiële minuut gespeeld bij PSV. Mark van Bommel had op een gegeven moment geen vertrouwen meer in hem als speler, wat ook mee heeft gespeeld in de hele situatie. Op basis van trainingen en de wedstrijden die hij speelde, leek het oordeel van de trainer overigens niet heel vreemd en Lato leek niet meer te vechten voor zijn kansen.

Het heeft er alle schijn van dat het bij die zestig seconden gaat blijven, nu ook nog een patstelling is ontstaan tussen Valencia en PSV over het meespelen van Lato bij Jong PSV. De Spaanse club beroept zich op kleine lettertjes in het contract. Daarin staat dat spelen bij de beloften niet toegestaan is. PSV heeft die letters ongetwijfeld gezien, maar er geen rekening mee gehouden dat het zo zou lopen met Lato. Hij wil zelf dolgraag spelen in wedstrijden tegen bijvoorbeeld De Graafschap en NAC, om zo misschien toch nog aan te haken. Dat lijkt er niet van te gaan komen, omdat Valencia zich onbegrijpelijk en star opstelt. De linksback kan nu alleen eens in de maand een oefenwedstrijd spelen, waarin hij na een uur tekenen van vermoeidheid vertoont en Van Bommel ook niet weet te overtuigen.

Boek dicht

Het heeft er alle schijn van dat het boek Toni Lato over vier weken dicht gaat en PSV in de winterstop op zoek gaat naar een nieuwe linksback. De huidige situatie, met Michal Sadílek als noodverband, voldeed de afgelopen weken niet. Dat naast Lato ook Olivier Boscagli niet goed genoeg is bevonden door Van Bommel is opmerkelijker, hoewel ook hij in zijn wedstrijden verdedigend niet de beste indruk maakte. Mede daardoor bleef Sadílek staan, maar hij ontwikkelt zich op dit moment onvoldoende op zijn positie. Dat is Sadílek zeker niet aan te rekenen, omdat de dappere Tsjech van nature middenvelder is en als het moet in de goal gaat staan om PSV en zijn trainer te helpen. Boscagli liet wel regelmatig flitsen van voetballend vermogen zien en dat is nu juist wat PSV op die positie vaak mist. Een van de mogelijkheden voor de komende weken is misschien dat Nick Viergever de plek aan de linkerkant van de defensie voorlopig gaat innemen. Zo eindigde PSV in ieder geval tegen sc Heerenveen en dat zou betekenen dat Daniel Schwaab en Timo Baumgartl het centrum gaan bemannen.