Dozijn PSV’ers naar interlands: overzicht en speeltijden

Schmidt is mild voor zijn spelers na de wanpresta­tie van PSV in Grieken­land

6 november PSV-trainer Roger Schmidt moet zich donderdagavond in Thessaloniki afgevraagd hebben in welke slechte film hij was beland. Zijn spelers gingen tegen PAOK Saloniki na rust ongekend amateuristisch en naïef in de fout, wat een onverwachte 4-1 nederlaag in het Europa League-toernooi inleidde. PSV werkte zichzelf ogenschijnlijk totaal onnodig in de nesten, nadat er in de eerste helft volledige controle over de wedstrijd was.