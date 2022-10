‘Dramatische’ avond voor PSV-jubilaris Gakpo in Leeuwarden: ‘Moeten we onszelf kwalijk nemen’

PSV overwint tegen Feyenoord elke tegenslag en herstelt de voorlopige slagorde

PSV leek zondagmiddag aanvankelijk rijp voor de sloop, maar richtte zich knap op en won eindelijk weer eens een topwedstrijd in de eredivisie. Telkens herstelde de ploeg zich weer van een tegenslag. De slagorde in de eredivisie is voorlopig hersteld, ook dankzij een meesterlijke Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré. Een van hen was in augustus nog bijna verkocht.

18 september