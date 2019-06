Driftige speculatie rondom Lozano: PSV wacht nog altijd op Napoli

PSV is nog altijd in afwachting van een officieel bod van SSC Napoli op Hirving Lozano. In Italië wordt al wekenlang driftig gespeculeerd over een snelle transfer van de Mexicaan naar de Serie A, maar in Eindhoven is nog niemand op de hoogte van de definitieve koers van de Italiaanse topclub.

PSV heeft Lozano in 2017 gekocht met de afspraak om tussen acht en twaalf miljoen euro uit te keren aan zijn vorig club Pachuca. Daarnaast delen de Mexicanen voor een deel mee in eventuele transferwinst. Voor PSV is het van belang dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van Lozano en ook over die van Steven Bergwijn, die beiden veertig miljoen euro of meer moeten opbrengen. Daarna kan de club vervolgstappen zetten op de transfermarkt. Zowel Bergwijn als Lozano hebben meerdere ijzers in het vuur. De Mexicaan heeft wel belangstelling voor de stap naar Napels, maar een definitieve keuze is nog niet gemaakt.