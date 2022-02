Drommel heeft zijn plek terug en PSV koestert de comeback van Madueke: ‘Begin dit seizoen was hij soms ongelooflijk goed’

,,We hebben deze wedstrijd serieus genomen en wilden onze tegenstander geen enkele kans geven. Vanaf het begin was er veel intensiteit bij ons. Ook na rust vond ik het goed om te zien dat we geconcentreerd bleven en geen kans weggaven. Een goede reactie na de wedstrijd tegen AZ. Goed ook dat een spelers terug is van blessures. We hebben een goede ploeg waarin we iedereen nodig hebben.”

Drommel nu eerste man

Over de keeperskwestie bij PSV was hij na afloop duidelijk. ,,Yvon Mvogo heeft dit weekend een kans gekregen en na zijn fout moest ik de zaak opnieuw bekijken. Het heeft niet goed uitgepakt en we hebben met 2-1 verloren door een fout. Ook anderen hebben het niet goed gedaan, maar de fout was wel een hoofdprobleem. Joël Drommel is de man voor de toekomst van PSV en voor mij was het logisch om nu toch weer in het elftal te wisselen. Hopelijk kan hij dit moment gebruiken om weer op topniveau terug te komen. Normaal gesproken ga ik nu niet meer wisselen, als Joël op een goed niveau blijft spelen.”

(verhaal gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Joël Drommel is nu weer de eerste man bij PSV onder de lat. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Bekertoernooi

Schmidt wil vol voor het bekertoernooi gaan. ,,Ik vind dit een heel belangrijk en speciaal toernooi. Ik hou van het format met winnaars. Vandaag hebben we een goede stap gezet en nu moeten we het ook buiten Eindhoven laten zien. We doen ons best om alles te winnen. Kampioen worden wordt lastig, maar dat was al zo vanaf het begin van de eredivisie. Twee weken geleden zag het er aanmerkelijk beter uit, maar we hebben twee ‘close wedstrijden’nipt verloren. We zullen zien of we nog in kansrijke positie kunnen komen en geven niet op.”

Tegen NAC wist PSV wat zelfvertrouwen terug te krijgen. ,,Ik denk dat het niet zo makkelijk is om tegen een club in de eerste divisie te spelen, maar vanavond deden we het goed. Tegen AZ en Ajax hebben we niet eens zoveel weggegeven. We gaven zelf de goals wel makkelijk weg en waren in de combinaties en pressing niet altijd volledig met het hoofd erbij. We misten ook een aantal spelers. Deze wedstrijd nu winnen en op deze manier als team, dat zorgt voor een goed gevoel.”

Madueke terug

De terugkeer van Noni Madueke, die snel scoorde, werd bij PSV bejubeld. Na vier spierblessures lijkt hij nu echt weer fit. Schmidt daarover: ,,Het is ongelooflijk hoe goed hij in het begin soms was. Nu is er gelukkig niks gebeurd en voor zijn vertrouwen is dit belangrijk. Ik ben ook blij dat Carlos (Vínicius, red.) en Eran (Zahavi, red.) terug zijn, want zij kunnen nog heel belangrijke opties voor ons worden.”

Volledig scherm Voor Roger Schmidt was er weer reden om te lachen, dinsdagavond. © Pro Shots / Marcel van Dorst