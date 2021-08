Duitse clubs dingen naar de diensten van Ritsu Doan, ook Eintracht Frankfurt geïnteresseerd

Roger Schmidt ziet een andere attitude én ontwikke­ling bij PSV

8 augustus PSV won zaterdagavond overtuigend de strijd om de Johan Cruijff Schaal en deelde met een 4-0 zege in Amsterdam een tik uit aan Ajax. Trainer Roger Schmidt vond het mooi en genoot van zijn ploeg, maar toonde na afloop geen tekenen van euforie. ,,Dit was één wedstrijd. Een finale, die wij in ons voordeel hebben beslist. Over het seizoen zegt dat niet veel.”