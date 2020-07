Dumfries is alleen met PSV bezig, maar kan nog niet beloven dat hij het hele seizoen blijft

Het wordt een cultuuromslag onder Roger Schmidt, beseft hij. ,,De training was nu al anders dan we gewend waren. Andere vormen, die horen bij een andere werkwijze." Vooruit verdedigen, meteen druk zetten, overlappen, de komende tijd moet het allemaal verfijnd worden. ,,Het komt fris over", zegt Dumfries, die nog niet met honderd procent zekerheid kan zeggen dat hij dit seizoen in Eindhoven afmaakt. ,,Ik focus me volledig op PSV zolang ik hier ben en voel me ook op mijn plek. Tot oktober is de transfermarkt open en we kijken wat er tot dat moment voorbij komt. Ik weeg de opties af als er iets is en denk goed na, maar ben op dit moment alleen bezig met PSV."