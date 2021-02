Dumfries is kapot van late uitschakeling PSV in Europa League: ‘Dit doet enorm veel pijn’

PSV speelde een sterke eerste helft, waarin het de schade van de 4-2 nederlaag in Griekenland herstelde. Eran Zahavi zorgde met twee goals voor een 2-0 voorsprong, op basis van uitdoelpunten was PSV op dat moment nog geplaatst voor de achtste finales. ,,We domineerden de eerste helft, speelden goed. In de tweede helft werden we wat teruggedrongen, maar kregen we ook wel wat kansen. In de counter waren we nog gevaarlijk”, zag Dumfries.

Lees ook Sprookje wordt een nachtmerrie: PSV ligt na extreem late opdoffer uit Europa

Quote Het mag niet gebeuren. De focus gaat nu vol op de eredivisie Denzel Dumfries , PSV

Focus op eredivisie

Desondanks leek PSV de 2-0 zege over de streep te trekken. Dat gebeurde dus niet, door de late tegengoal van de Grieken. ,,Echt zuur dat we dit in de laatste minuut weggeven. Nee, we dachten echt niet dat we er al waren. We weten dat we tot de laatste minuut moeten vechten”, baalde de captain, die niet precies zag wat er nu misging bij de goal van Olympiakos. Yvon Mvogo bracht in eerste instantie nog redding, maar had geen antwoord meer op de rebound. ,,Het mag niet gebeuren. De focus gaat nu vol op de eredivisie, we moeten het maximale eruithalen.”

Eerder dit seizoen werd PSV ook al uitgeschakeld in de beker en nu dus in de Europa League. En de achterstand in de eredivisie op Ajax is negen verliespunten. De tweede plek, goed voor Champions League-voorronde, lijkt voorlopig het maximaal haalbare voor PSV.

Volledig scherm Denzel Dumfries zag PSV een goede eerste helft spelen, maar de 2-0 voorsprong bleek uiteindelijk niet genoeg. © Frank Laracker / DCI Media