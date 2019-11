Dumfries legt de vinger op de zere plek bij PSV: ‘Wij zijn PSV en dat stralen we niet uit’

Dumfries had geen zin om onzin te verkopen, zo zei hij zelf. ,,De onzin die we elke week verkopen als we zeggen dat we bij dicht bij elkaar willen blijven en voor elkaar willen vechten, ik ben daar wel klaar mee. We laten het allemaal maar over ons heen komen. Ik mis het besef dat we per se niet gaan verliezen. Zelf ben ik ook onderdeel van de groep en evengoed schuld. Ik kom ook tekort. Natuurlijk missen we Steven Bergwijn en Donyell Malen heel erg, maar het is meer. Ballen durven vragen, je poot erin durven zetten bij de duels en ballen die ertussen vallen. Ik ben er ziek van en vind het ernstig, maar geef niet op.”