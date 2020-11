Dumfries looft wederopstanding PSV tegen PAOK: ‘Slechte eerste helft, fantastische tweede helft’

Dumfries vond het ‘zonde’ dat PSV al snel tegen een achterstand aankeek. PSV leek via Donyell Malen al snel de 1-1 te maken, maar die goal werd onterecht afgekeurd wegens buitenspel. ,,Ik dacht op het moment zelf al dat het onmogelijk was. Nu ik de beelden zie... Echt onmogelijk. Maargoed. We bleven erin geloven. Na een slechte eerste helft speelden we een fantastisch na rust. Daardoor doen we nog volop mee in Europa”, zegt Dumfries.

De rechterkant van PSV speelde een belangrijke rol, met Dumfries en Gakpo. ,,Het ging goed. De tweede goal van Noni viel na een fantastische aanval. Het is mooi dat we nu belangrijk kunnen zijn voor de ploeg. Het is ook niet zo dat we het elkaar eerder niet gunden, zo wil ik het niet zeggen. Het was meer dat we op bepaalde momenten niet de goede keuzes maakten. We hebben erover gesproken over hoe we kansen beter uit kunnen spelen.”

PSV speelt volgende week in Spanje tegen Granada, de koploper in de groep. De Spanjaarden wonnen met 2-1 van Omonia Nicosia. Met nog twee wedstrijden te gaan is de voorsprong van PSV op PAOK Saloniki nu 1 punt.