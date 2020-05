Dumfries maakt zich niet zo druk om eventuele transfer: ‘Het is al een eer om voor PSV uit te komen’

Momenteel gaat het in de voetballerij over heel andere dingen dan twee maanden geleden, signaleert hij ook. De captain gaat deze week opnieuw in overleg met de spelersgroep over een salariskorting en proeft bereidheid om mee te denken in het maken van een collectief gebaar. Normaal gesproken zou hij deze zomer een transfer hebben gemaakt, gezien de prestaties die hij leverde. Onder meer AC Milan heeft belangstelling, hoewel Dumfries of de leiding van PSV zelf geen clubs noemde. ,,Je merkt dat het allemaal wat onzekerder wordt in de voetballerij. Ik weet ook niet wat er precies gaat gebeuren. Alles gebeurt met een reden en ik ben er rustig onder.”