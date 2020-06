Dumfries moet als sporter even alleen verder, maar behoudt respect bij PSV

Volgens algemeen directeur Toon Gerbrands staat bij PSV topsport op een, twee en drie. En eigenlijk ook nog op vier, vijf en zes. Aanvoerder Denzel Dumfries deed deze week iets wat niet met dat adagium strookt, in een periode waarin het belang van voetbal in de buitenwereld meer dan een paar treetjes is gedaald. Zijn deelname aan een protestactie tegen racisme in Rotterdam betekent dat hij de laatste vier groepstrainingen van PSV in het qua wedstrijden al beëindigde seizoen mist. Het leidde donderdag tot een stortvloed aan reacties op sociale media, die ergens tussen heel goed gedaan en heel erg dom lagen. De international bereikte in ieder geval zijn doel door aandacht te vragen voor de strijd tegen racisme.