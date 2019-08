Dumfries over lastige fase PSV en winst op ADO: ‘We hebben genoeg kwaliteiten om het om te draaien’

Dat PSV in een lastige fase zit, valt volgens Denzel Dumfries niet te ontkennen. Met de overwinning op ADO tankten de rechtsback en zijn ploeggenoten weer wat vertrouwen. ,,We moeten dichtbij elkaar blijven. We hebben genoeg kwaliteiten om het om te draaien, nu moeten we doorgaan.”

Dumfries vond het ook ‘heerlijk’ om weer een thuiswedstrijd te spelen, nadat PSV vier uitwedstrijden op rij had gespeeld. PSV is thuis ook alweer 49 duels op rij in de eredivisie ongeslagen. Uit gaat het sinds de winterstop van vorig seizoen lastiger. ,,Dat was vorig seizoen, ik weet niet hoe dat dit seizoen zal zijn. Dit is een nieuw seizoen. En we hebben sowieso heel veel kwaliteiten in de ploeg zitten, ik verwacht dat we dat overal kunnen laten zien.”

De rechtsback was ondanks de eenvoudige zege op ADO ook kritisch. PSV had meer moeten scoren. ,,Als je ziet hoeveel kansen we hebben gehad... Dan maken we te weinig goals. Het is ook een beetje ongelukkig als je ziet hoe die bal er niet in gaat.” Dumfries zelf was ook een aantal malen dichtbij een treffer. Eén keer scoorde hij zelfs, maar het feest ging vanwege buitenspel niet door. ,,Ik had er een paar moeten scoren. En dan scoor je zo'n beetje de makkelijkste goal die er is en dan wordt-ie afgekeurd. Ik dacht al dat het buitenspel was trouwens. Jammer.”

