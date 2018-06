Dumfries tot 2023 verbonden aan PSV

Dumfries werd op dinsdag in de morgen gekeurd bij TopSupport en zet in de middag zijn handtekening in het Philips Stadion, in het bijzijn van zijn zaakwaarnemer Santi Kolk. Hij komt over voor een bedrag van ongeveer 5,5 miljoen euro. Zijn presentatie voor de externe pers is pas op 27 juni, als PSV de eerste training van het nieuwe seizoen afwerkt.