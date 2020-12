Dumfries voelt ‘frisse benen’ in Granada: ‘Het was een juiste beslissing’

Tegen zijn natuur in begon hij afgelopen weekend op de bank. ,,Ik moest even een andere mindset zien te krijgen”, zei hij met een lach. Dumfries miste - behoudens corona - nog nooit een wedstrijd om fysieke redenen bij PSV. Wel werd hij in het bekertoernooi in seizoen 2018-2019 aan de kant gehouden en dat ging meteen mis. Dit weekend liep het tegen Sparta goed af voor PSV en viel hij kort voor tijd nog in. ,,Het was de juiste tijd om rust te nemen en te herstellen”, zei de captain van PSV bij de persconferentie van zijn club in het stadion van Granada. ,,Ik voel me fris en gemotiveerd en het is een verschil. We moeten soms herstellen omdat we enorm veel wedstrijden spelen.”