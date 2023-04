Dure les voor Jong PSV in aanloop naar een van de belangrijkste wedstrijden van dit seizoen

door Rik Elfrink

DORDRECHT - Trainer Adil Ramzi was er daags voor de wedstrijd en ook onderweg naar de Krommedijk al bang voor. ,,Je merkt dat er een soort gemakzucht insluipt, terwijl je van tevoren weet dat tegenstanders als Dordrecht daar op hopen. Als je een paar procent laat liggen, gaan deze tegenstanders gewoon over je heen en dat is zo zonde.”

Het werd een dure generale repetitie voor de beloften, die volgende week een van de belangrijkste duels van het seizoen spelen. In Engeland moet tegen Fulham onder 21 een finaleplek worden veiliggesteld in de strijd om de Premier League International Cup. Jong PSV wil dat toernooi dolgraag winnen om daarmee het seizoen sowieso te laten slagen.

Wisselvallig

In de Keuken Kampioen Divisie zijn de resultaten dit seizoen wisselvallig, maar dat is totaal niet ongewoon. Vorig jaar was het onder Ruud van Nistelrooij ook zo, omdat de prestatiecurve van talenten meestal grillig is.

Vrijdagavond in Dordrecht maakte de jonge Renzo Tytens (17) bij een corner een fout en mede daardoor kwam Jong PSV achter. Daarna waren er nog wel kansen voor Sávio en middenvelder Mohamed Nassoh, maar een doelpunt zat er de hele wedstrijd niet in. Jong PSV was geen schim van de ploeg die maandag op De Herdgang over het veld wervelde en Roda JC afdroogde. Dat was extra knap omdat toen de verdedigers Jenson Seelt, Fedde Leysen en Livano Comenencia ontbraken.

Niet kiplekker

Leysen werd gisteravond vlek voor de wedstrijd ziek en daardoor moest Tytens aan de bak. Voor Jong PSV was de afwezigheid van de fysiek sterke Belg een hard gelag, omdat hij dit seizoen een van de sterkhouders van het beloftenteam is geworden.

Leysen voelde zich op de dag van de wedstrijd al niet kiplekker, maar besloot toch mee te reizen naar Dordrecht. In overleg met de medische staf is ter plekke besloten dat hij niet aan de wedstrijd kon deelnemen, terwijl hij al wel in de officiële opstelling stond.

Lichtzinnigheid

Ramzi had als gezegd gemerkt dat er lichtzinnigheid in het team was geslopen. ,,Dat merk je ook in de bus naar Dordrecht toe en je waarschuwt er als trainer voor, maar helaas zie je het dan toch in het veld terug. Er was te weinig energie van onze kant en dan weet je dat je op je donder kunt krijgen, tegen elke ploeg in de Keuken Kampioen Divisie. De les is dat we dat nu weer ervaren hebben en dat dat helpt om het in de toekomst te voorkomen.”

