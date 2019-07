Edison Méndez via zijn zoon terug bij PSV: ‘Huub Stevens was gewoon een goede trainer’

Méndez speelde tussen 2006 en 2009 voor PSV, in een periode waarin de club twee landstitels pakte. Hij staat nog altijd bekend om het moment waarop voormalig PSV-trainer Huub Stevens en hij in botsing kwamen op het trainingsveld op De Herdgang. De NOS filmde een vooral waarbij Stevens de Zuid-Amerikaan ‘Respektlosigkeit’ verweet. Ruim tien jaar later is dat respect er in ieder geval zeker. Méndez kan drie jaar na het einde van zijn actieve carrière wel lachen om de situatie van eind 2008. ,,Huub Stevens was gewoon een goede trainer. Keihard en soms kon hij erg boos worden. Van Ronald Koeman (voorganger van Stevens, red.) heb ik ook veel geleerd”, herinnert Méndez zich op De Herdgang. ,,Meneer Stevens en ik hebben het dezelfde dag nog uitgesproken en het was daarna ook helemaal geen issue meer.”

Afellay

De Ecuadoriaan herinnert zich vooral de mooie momenten in Eindhoven, waar hij in 2009 vertrok. De eerste twee jaren waren mooi, het laatste seizoen was mager en mede door een tussentijds vertrek van Stevens onrustig. ,,Dat Phillip Cocu ons naar de titel schoot in 2007 is het beste wat mij in mijn carrière is overkomen. Ik word er nu nog blij van. Met PSV mocht ik daarna nog een titel vieren en dat zijn dingen die je nooit meer vergeet.” Inmiddels traint hij in zijn thuisland Valle del Chota en is Méndez actief bij die club actief als opleider. ,,Ik heb nu met Ernest Faber (hoofd opleidingen PSV, red.) en Mart van den Heuvel contact gehad over de situatie van mijn zoon. Vandaag ben ik even bij het eerste elftal geweest en heb ik trainer Mark van Bommel gesproken. Ibrahim Afellay was er ook en hem ken ik natuurlijk nog van het team van toen, waar grote namen bij zaten en waar we nationaal en internationaal mooie dingen mee hebben beleefd.”