Edward Linskens: ‘Als PSV wint, lijkt me de competitie beslist’

In aanloop naar Ajax - PSV van zondag spreekt het ED met vijf oud-PSV’ers over hun meest memorabele topper. Deel 5: Edward Linskens maakte in 1993 een matig seizoen van PSV tegen Ajax toch nog wat mooier.

Edward Linskens (50) wordt de rest van zijn leven waarschijnlijk herinnerd aan het rollertje tegen Real Madrid, dat PSV in 1988 zoveel moois opleverde en uiteindelijk zelfs tot winst van de Europa Cup 1 leidde. Ook zijn goals tegen Ajax in februari 1993 spreken tot de verbeelding. In een seizoen dat niet echt beklijft, won PSV in het Philips Stadion wel van de Amsterdammers. ,,Als een seizoen mislukt, dan is winnen van Ajax altijd een mooie pleister op de wonde.”

Wat is Ajax-PSV in jouw ogen voor wedstrijd?

,,Voor PSV’ers is het denk ik een meer beladen wedstrijd dan voor Ajacieden. Dat heeft te maken met de vroegere overheersing van Ajax, maar inmiddels heeft PSV de zaken aardig rechtgezet. Tegen Ajax kon je in het shirt van PSV vaak net iets meer dan in andere wedstrijden.”

Wat is mooiste Ajax-PSV of PSV-Ajax?

,,Mijn mooiste is natuurlijk die van 1993. Op Valentijnsdag, haha. Ik denk daar dan altijd nog aan. Kort voor tijd maakte ik de winnende goal en dan gebeurt er wel iets in het Philips Stadion. Het was geen makkelijk seizoen, waarin we met trainer Hans Westerhof een nieuwe koers inzetten en weinig succes hadden. Ajax had een goed elftal, maar die ene dag konden wij het gelukkig afmaken en maakte ik beide goals. Een hoogtepunt? Ja, zeker. Maar eigenlijk zie ik mijn hele carrière bij PSV als een hoogtepunt. Ik heb negen jaar bij de club mogen spelen en vier titels gepakt met PSV. Dat is een mooie score, zeker als je bedenkt dat we in Nederland van oudsher eigenlijk drie topclubs hebben.”

Wat zijn nu de verschillen tussen PSV en Ajax?

Ajax heeft topwedstrijden erbij zitten en speelt af en toe dramatisch, al is dat niet vaak. PSV is na de winterstop een beetje zoekende. Het defensieve blok op het middenveld is weleens mikpunt geweest van kritiek, maar juist in Amsterdam zou Mark van Bommel daar gewoon voor kunnen kiezen. PSV hoeft het spel niet te maken, dus dan is het goed om wat controle te hebben. Ik denk niet dat Mohamed Ihattaren al start, maar misschien staat Michal Sadílek wel aan de aftrap. Er is wel veel voor te zeggen om het gewoon bij Hendrix, Pereiro en Rosario te houden. Dat zou wel eens goed kunnen uitpakken. Pereiro is in de omschakeling wat minder, maar met die twee spelers erachter is het niet onmogelijk om iets eruit te slepen.”

Wat wordt het zondag?