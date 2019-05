Edwin de Wijs maakt staf Jong PSV compleet

video Senioren hebben voetbaldag van hun leven tijdens PS­V-cli­nic voor 65-plus­sers in Eindhoven

10:32 EINDHOVEN - Tachtig senioren zagen vandaag een grote wens en soms zelfs een droom in vervulling gaan: een keer voetballen in het Philips Stadion.,,Na de geboorte van mijn kinderen en mijn trouwdag is dit de mooiste dag van mijn leven", zegt de Groningse senior Johan Hooge. ,,Helemaal omdat ik ook mijn vroegere idolen Rene en Willy van de Kerkhof in levende lijve ontmoet."