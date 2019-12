Een dag in het spoor van PSV-clubwatcher Rik Elfrink: ‘Voetbal is meer dan een spelletje’

video Van Bommel wil duel met Rosenborg winnen, maar houdt rekening met ‘pijntjes’

11 december Trainer Mark van Bommel van PSV liet voor het duel met Rosenborg BK weten dat de wedstrijd om meerdere redenen belangrijk kan zijn voor zijn club. ,,We zijn allebei uitgeschakeld, dat is zo. Toch willen wij gewoon winnen.” Voor PSV is het geld (570.000 euro bij een zege), de landen- en clubranking van de UEFA en ook vertrouwen in aanloop naar het duel met Feyenoord van belang. Daarnaast wil de club de supporters in het stadion een goed duel voorschotelen.