Een heuse keeperssoap bij PSV, waar nu Zoet én Ruiter teleurgesteld zijn

Dat Willem II-PSV in 2-1 eindigde, was opnieuw een grote teleurstelling voor PSV, dat in de eredivisie in de touwen hangt en met elf punten achterstand nu ook echt uitgeschakeld lijkt voor de titel. Voor de wedstrijd was er al reuring omdat keeper Jeroen Zoet voor het eerst in ruim zes jaar geslachtofferd was en om sportieve redenen niet in de basis stond. Na afloop was de reuring zo mogelijk nog groter.

Trainer Mark van Bommel had Zoet aangegeven om tijdens Willem II-PSV niet op de bank te gaan zitten en binnen te blijven. Zoet besloot daarop na rust om maar in de spelersbus te gaan zitten, nota bene tijdens de wedstrijd. Een tamelijk trieste situatie voor de keeper die 260 officiële duels voor PSV in de goal stond en ruim zes jaar de onbetwiste eerste goalie van de club was. In die periode won hij drie titels met PSV en overwinterde Zoet bijvoorbeeld met de club in de Champions League. ,,Ik heb niet gezegd dat hij in de bus moest gaan zitten”, zei Van Bommel daarover. ,,Dat is zijn eigen keuze geweest.”

Inschieten

Voor de wedstrijd schoot Zoet zijn collega Lars Unnerstall nog in en probeerde Zoet hem zo goed mogelijk voor te bereiden, omdat hij professioneel wil zijn en geen raar gedrag wilde vertonen na een teleurstelling. Zoet stond ook gewoon op het wedstrijdformulier en was mee naar de wedstrijd, in de bus van PSV. Van Bommel vond het voor het duel als gezegd beter dat de reservegoalie van Oranje niet bij de reserves zou plaatsnemen op de bank. Dat betekende dus automatisch dat Zoet ineens derde keeper was. ,,Als hij op de bank zit, komen de camera's op hem bij een tegengoal”, gaf Van Bommel onder meer als reden.

Kennelijk was men er bij PSV vanuit gegaan, dat Zoet afgelopen vrijdag wel had begrepen dat hij bij het opstellen van Unnerstall derde keeper zou zijn. Voor het duel gaf Van Bommel immers aan dat de Duitser eerder was aangetrokken om eventueel eerste doelman te kunnen zijn. Ruiter was in juni gehaald als reservedoelman. Zoet is nu dus ineens van nummer een naar nummer drie gezakt bij PSV, terwijl de situatie donderdag in het duel met LASK Linz nog omgekeerd was. Unnerstall zat toen op de tribune en Zoet stond in de goal.

Ruiter

Tweede goalie Robbin Ruiter zag het allemaal gebeuren en is ook teleurgesteld. ,,Ik ben ook verrast”, gaf hij na Willem II-PSV aan. ,,Vrijdag hebben we hierover gesproken en ik dacht dat ik zou spelen als Zoet uit de goal zou gaan. Ik heb geen steken laten vallen sinds ik hier ben. Over de situatie van Jeroen kan ik niks zeggen.” Ruiter had verwacht dat hij zou keepen als Zoet uit de goal zou verdwijnen, omdat dat eerder ook gebeurde in de duels met VVV en Rosenborg in oktober. Volgens Van Bommel was Unnerstall toen pas kort fit en ging daarom bij die duels de voorkeur uit naar Ruiter. De huidige eerste keeper werkte op 30 augustus al zijn eerste duel in het betaald voetbal af voor PSV: Jong FC Utrecht-Jong PSV. Vijf dagen later speelde hij een oefenduel met PSV 1. Van Bommel gaf na afloop van de wedstrijd ook aan dat hij bij de komst van Ruiter al duidelijk met de reservegoalie heeft doorgenomen dat hij reservegoalie zou zijn bij PSV.