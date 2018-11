Een onsje minder had gekund bij de ‘vreugde-hooligan’ van PSV

Het was voor veel PSV’ers een prachtig plaatje, de foto van de vreugde-explosie van vijf spelers met supporter Alwin van Ampting uit Wintelre. Hij was tijdens PSV-Ajax in september over het hek bij zijn vak op de Oost-tribune geklommen en vierde de 2-0 met onder anderen Steven Bergwijn en Luuk de Jong. Direct daarna werd hij afgevoerd door PSV-stewards.

Van Ampting moet zijn dollemansactie in het stadion van PSV nu bekopen met een stadionverbod van vijf jaar. Tot eind 2023 mag hij zijn favoriete club niet bezoeken en de kans is aanwezig dat de KNVB daar een landelijk stadionverbod van maakt. Dat is voor hem een enorm zware beperking.

Vooropgesteld, Alwin van Ampting is in dit geval een domoor en zeker ook geen lieverdje. Iedereen die bij PSV op de tribune zit, moet zich aan een aantal regels houden en het betreden van het veld en ook de zone daarvoor is in een voetbalstadion een zonde waar niet licht over geoordeeld kan worden. In tal van voorwaarden en uitingen maakt PSV duidelijk dat er een zware geldboete (15.000 euro) en zeer lang stadionverbod (10 jaar) op staat. Dat kan ook Van Ampting niet zijn ontgaan.

Gevoelsmatig is het een andere kwestie dan acties waarbij van tevoren redelijkerwijze is te voorzien dat mensen in gevaar worden gebracht of frustraties op een veel te negatieve manier worden geuit. Vooral dat eerste hangt veel voetballiefhebbers ellen de keel uit. Sfeer maken prima en rivaliteit hoort bij voetbal, maar zodra een aantal neutrale toeschouwers zich onveilig of zelfs angstig gaat voelen, is het volkomen logisch dat clubs in actie komen en zware straffen uitdelen. Niet alles valt goed te praten onder het mom van clubliefde of het feit dat sfeer en emoties bij voetbal horen. Een voetbalwedstrijd hoeft echt geen eucharistieviering te worden. Euforie. blijdschap, gelatenheid, teleurstelling en deceptie en veel reacties die daarop volgen zijn in een voetbalstadion normaal. Supporters leven ook voor hun club en bij hun uitingen is begrip soms beter dan een geheven vingertje. Maar wie willens en wetens aan het algehele gevoel van veiligheid komt, heeft nergens iets te zoeken en dus ook in een stadion niet.

De actie van Van Ampting kan anderen in gevaar brengen. Niet direct, wel indirect. Wat als iedereen dit zou doen bij een belangrijke goal van PSV? Je zou hem bij wijze van spreken een vreugde-hooligan kunnen noemen, al heeft Van Ampting meer op zijn kerfstok. Hij was al eens gewaarschuwd door PSV, zo geeft hij zelf aan. Voor het gooien met bier naar spelers van FC Groningen kreeg de supporter eerder een officiële reprimande.

Riskeren

Dat PSV de eigen supporter wil straffen, valt te begrijpen. Men wil ongetwijfeld een voorbeeld stellen. De veiligheid kan in gevaar komen als meer onverlaten over de tribune klimmen. Genoeg supporters zouden zo'n foto met Bergwijn en De Jong dolgraag willen en er heel wat van hun hebben en houden voor riskeren. De club mag regels stellen in het eigen huis en sancties uitdelen op het moment dat die overtreden worden. Van de straf mag ook een afschrikwekkende werking uitgaan, al moet bij de tenuitvoerlegging ook altijd sprake zijn van enige redelijkheid en billijkheid.

Dat Van Ampting op de blaren moet zitten, is logisch en dat zou hij zelf ook moeten snappen. Vijf jaar ‘brommen’ is op het eerste gezicht echter een disproportionele straf, omdat Van Ampting niet direct, maar indirect anderen in gevaar heeft gebracht. Door hem niet te straffen, zou PSV terecht kunnen stellen dat dan ‘het hek van de dam’ is. Met een waarschuwing op zak had de supporter ook beter moeten weten.

Maar toch. Regels zijn regels, maar met een onsje minder had in dit geval waarschijnlijk bijna niemand moeite gehad.