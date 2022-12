Een piepjong PSV met een aanstormende Memphis Depay: hoe de laatste ontmoeting met AC Milan verliep

Voormalig PS­V-aanvaller Jürgen Locadia neemt volgens Iraanse media de benen bij zijn club

Jürgen Locadia wil volgens Iraanse media per direct weg bij zijn huidige club Persepolis en zou inmiddels al de wijk hebben genomen naar Nederland. De 29-jarige spits maakte van augustus tot december zes goals voor de huidige koploper in de eredivisie in Iran en supporters smeken hem op sociale media om te blijven.

19 december