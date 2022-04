Een ware uittocht lijkt na dit seizoen aanstaande bij PSV, met misschien wel vijftien vertrekkers

NABESCHOUWING Johan Bakayoko schiet met scherp en helpt Jong PSV aan de punten tegen FC Eindhoven

Jong PSV heeft de stadsderby met FC Eindhoven opnieuw in winst omgezet. Eerder dit seizoen werd het op trainingscomplex De Herdgang 3-2 en vrijdagavond werd het aan de Aalsterweg 0-3. Grote man bij Jong PSV was Johan Bakayoko (18), die in een invalbeurt van een half uur twee keer scoorde en een assist op zijn naam bracht. Jenson Seelt maakte het andere doelpunt.

15 april