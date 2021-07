Eerste gespin bij PSV kan Roger Schmidt wel bekoren: ‘Veel kansen, mooie goals en ook dingen om over te praten’

PSV speelde zaterdagmiddag in Eindhoven de eerste oefenwedstrijd van het seizoen en won simpel van RWDM, dat in België op het tweede niveau uitkomt: 6-2. Noni Madueke en Eran Zahavi scoorden op trainingscomplex De Herdgang twee keer, terwijl Yorbe Vertessen en Jeremy Antonisse de andere goals maakten.

,,Ik heb van het hele team genoten. Het was een goede test voor een eerste wedstrijd en we hebben genoeg om over te praten”, zei trainer Roger Schmidt van PSV. ,, Een aantal dingen hebben we getraind en laten zien vandaag. We kunnen hiermee maandag verder op het trainingskamp.”

Een aantal spelers was nog niet inzetbaar na twee dagen training, zoals Mauro Júnior, Ryan Thomas en Mario Götze. ,,We waren nog even voorzichtig met hen”, aldus Schmidt. Zahavi en Madueke speelde de hele wedstrijd. ,,Eran wil altijd negentig minuten spelen”, zei Schmidt met een glimlach. ,,En ook voor Noni was het prima zo.” PSV heeft geen grote problemen in aanloop naar het trainingskamp in Duitsland. Alleen Maxi Romero en Richie Ledezma trainen voorlopig nog apart van de groep.

Madueke

Schmidt zag dat de twee keer scorende Madueke met veel plezier op het veld stond. ,,Hij deed het heel goed. De eerste week was zwaar, maar de wedstrijd was goed. We hebben veel kansen gecreëerd en een paar mooie goals gemaakt.” De verdedigende momenten die tot tegengoals leidden, worden nabesproken.

De PSV-trainer rekent er niet meer op dat Denzel Dumfries en Donyell Malen deze zomer nog terugkeren bij PSV. ,,Niet dat ze een duo zijn, want het zijn individuele spelers die een transfer kunnen maken. Als er geen transfer komt, zullen we uiteraard alsnog kijken. Voor de zomer was eigenlijk al duidelijk dat ze normaal gesproken weg zouden gaan.”

Cody Gakpo keert een week voor het eerste duel met Galatasaray terug bij de selectie.