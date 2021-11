Eerste kans lonkt voor PSV-talenten in duel met TOP Oss

Vier conclusies over PSV na het aanmodde­ren in Monaco, waar Schmidt Romero erg laat bracht

Van aanmodderen in Monaco naar stralen in Sittard, kan PSV dat zondag? Hoe moet het verder na de matige exercitie in het dwergstaatje, waar de club niet verder kwam dan 0-0? Een punt vanwege dat gelijkspel was meteen een van de meest positieve punten van de avond, waarop opnieuw de fysieke kwetsbaarheid van de PSV-selectie aan het licht kwam.

