Eerzucht drijft Eran Zahavi naar een nieuw record bij Israël, waar zijn gemiddelde beter is dan bij PSV

Hij evenaarde met een puik schot tegen Moldavië het aantal van 33 goals dat Mordechai Shpigler tussen 1963 en 1977 voor Israël maakte. Een doelpunt uit die reeks van Shpigler zou gemaakt zijn in een incourante interland, waardoor Zahavi nu de absolute topscorer aller tijden van het Israëlische team is.

Indrukwekkend

Zahavi maakte er 33 in zijn 68 interlands en vooral zijn laatste jaren liet de spits een indrukwekkend doelpuntengemiddelde zien. In de laatste 29 duels van Israël maakte hij 27 goals. Ook had hij nog een aantal assists, net zoals dinsdagavond tegen Moldavië. Israël won dat duel met 2-1 en Zahavi maakte de 1-0. De tweede goal was hij de aangever van Munus Dabbur, die de handen in de lucht kon steken.