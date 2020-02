Eigen cao voor PSV Vrouwen: ‘Een belangrijke stap’

Dinsdagochtend zetten alle betrokkenen namens PSV, ProProf, VVCS en FBO hun handtekening onder de verbintenis. PSV-directielid Peter Fossen spreekt van een mooie dag voor het vrouwenvoetbal. ,,We zijn hiermee weer een stap verder in de richting met de voorwaarden die we ooit met de mannen hebben afgesproken. De speelsters krijgen daardoor meer zekerheid wat betreft het tekenen van contracten.”

Met de overeenkomst biedt PSV de vrouwen gegarandeerde minimumvoorwaarden. Daarbij gaat het over vakantiedagen, bijdragen aan ziektekostenverzekeringen, doorbetaling in het geval van langdurige blessures en voorwaarden op het gebied van loon. Fossen: ,,Het is een belangrijke stap voor de club en speelsters, waarbij voor alle betrokkenen de zaken contractueel nog beter zijn geregeld en vastgelegd.”

‘Nog beter richten op voetbal’

Spits Katja Snoeijs was als lid van de spelersraad betrokken bij het proces en het tekenmoment. ,,We zijn de tweede club in Nederland met een cao en dat is een mooie stap in het vrouwenvoetbal. Als je kijkt naar andere landen zoals Spanje, dan zie je dat het daar niet zo goed geregeld is als hier. Door deze overeenkomst kunnen we ons nu nog beter gaan richten op het voetbal", aldus Snoeijs.