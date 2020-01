Eijkelkamp begonnen aan vierde periode PSV: ‘Verrassend, ook voor mij’

Ineens was daar het nieuws: René Eijkelkamp keert terug bij PSV.

,,Ja, verrassend, he? Ook voor mij, hoor, ik had totaal niet meer verwacht dat ik nog op het veld zou terugkeren als trainer. Was ook niet mijn bedoeling.’’

Wat was wel jouw bedoeling?

,,Lekker met mijn vrouw Lucia in het centrum van Dalfsen wonen, het G-team trainen van mijn dochter Shyfra, bij mijn broer Harold werken op kantoor, af en toe naar het café gaan en tijd steken in mijn kleinkinderen. Prachtig, man, twee van die banjers. Acht en negen maanden zijn ze. De ene is van Shyfra, de andere van onze zoon Brenden.’’

Je woont weer in Dalfsen?

,,Sinds augustus weer. De kinderen waren de deur uit, Luus en ik zaten in onze woonboerderij in Hoonhorst, keken elkaar aan en dachten: dit gaat niet goed zo, we moeten terug naar Dalfsen. Beetje de reuring opzoeken.’’

Volledig scherm René Eijkelkamp staat achter zijn dochter Shyfra en hun G-Team van FC Dalfsen. © Henri van der Beek

En toen belde Guus Hiddink, die adviseur was geworden bij PSV.

,,Klopt. In de winterstop. Ook verrassend, want Guus belt nooit, die appt alleen maar. ‘Lange’, zei hij, ‘je moet het veld weer op, Ernest helpen.’ Ik zei: ‘Guus, ik heb nét alles lekker voor elkaar in Dalfsen.’ Hij zei: ‘Oké. Laat het maar even door je kop gaan.’ Als Guus belt, denk je na. Helemaal als hij namens PSV belt, die club zit in mijn hart, PSV loopt als een rode draad door mijn carrière. Als trainingscomplex De Herdgang tien minuten van Dalfsen had gelegen, was ik daar nooit meer weggegaan. Ik heb vervolgens een paar dagen bedenktijd genomen, overlegd met de familie die enthousiast reageerde en ‘ja’ gezegd.’’

Het wordt jouw vierde periode alweer in Eindhoven.

,,Ik sta daar niet zo bij stil, maar ik las het. Van 1995 tot en met 1997 als speler, van 2004 tot en met 2006 als assistent van Guus, samen met Fred Rutten, en van 2009 tot en met 2012 als assistent van Fred, samen met Erik ten Hag. Mooie tijden gehad. En nu dus als assistent van Ernest Faber, als vervanger van Boudewijn Zenden.’’

Wat ga je precies doen?

,,Drie, vier dagen per week op het veld staan tot het einde van het seizoen. Beetje observeren, trainen, jongens individueel aanspreken en zorgen dat er een positieve sfeer ontstaat. Het is wel een goeie groep, hoor. Alleen wat jong nog. Dus ik probeer ze wat advies te geven en hun vertrouwen op te krikken. Ik heb net een appartement geregeld in Eindhoven, want dat heen en weer reizen vind ik maar niks, we gaan er wat van maken!’’

En daarna?

,,Zien we wel weer verder.’’