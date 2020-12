Einde seizoen voor PSV-talent Richard Ledezma, die zijn kruisband heeft gescheurd

De komende maanden staan voor Ledezma in het teken van revalideren. ,,Ongelooflijk jammer voor hem en we hopen dat zijn revalidatie goed verloopt”, zei Schmidt in een eerste reactie. ,,Hij was heel gemotiveerd en is een speler die we er ontzettend graag bij hebben.” De trainer kan zich goed inleven in wat Ledezma doormaakt. ,,Ik heb zelf ook twee keer een kruisband gescheurd in mijn carrière.”