Eindhoven maakt zich op voor match der winnaars tegen Feyenoord

EINDHOVEN - Eindhoven maakt zich op voor de eerste match der winnaars, tevens de start van het nieuwe voetbalseizoen 2018/2019. Voor het eerst wordt voetbalwedstrijd tussen de kampioen en de bekerwinnaar gespeeld in het stadion van de nummer een van de Eredivisie van afgelopen seizoen. En dat is PSV. Het Philips Stadion met 35.000 plaatsen is uitverkocht.