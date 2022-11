EK-held Berry van Aerle wil alleen bij PSV zijn pensioen halen, zonder Twitter: ‘Ik kan echt wel een stootje hebben, maar wat ik daar allemaal las’

KNVB wil ook af van homofobe spreekko­ren en reageert na klacht PSV: ‘Het is 2022, we moeten verder zijn dan dit’

De KNVB steunt PSV in de opvatting dat homofobe spreekkoren uit de voetbalstadions dienen te verdwijnen. ,,Het is inmiddels 2022, we moeten beter en verder zijn dan dit”, zegt een woordvoerder in reactie op de grieven van PSV richting het Ajax-publiek en de KNVB. Wat dat betekent voor eventuele boetes voor PSV en/of Ajax, meldt de bond niet.

8 november