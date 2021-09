Elfrink en De Mos: ‘Boscagli heeft een geweldige traptechniek en Obispo gaat naar Oranje’

ESPN lauwert PS­V-aanvaller Bruma, die speler van de maand is geworden in de eredivisie

7 september Armindo Bruma is de eerste speler van de maand geworden in het nieuwe eredivisieseizoen. De 26-jarige Portugees is woensdag door tv-zender ESPN gelauwerd, zo was te zien op Instagram-beelden. Het enthousiasme op trainingscomplex De Herdgang was zo groot dat een aantal ploeggenoten vergat dat de ECV de benoeming nog officieel bekend moet maken.