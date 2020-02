Elfrink en De Mos | ‘Duel met Feyenoord komt voor PSV op het goede moment’

VIDEO Viergever: ‘Voorheen gingen kopjes hangen, maar nu stond er een echt team’

23 februari ,,Voorheen gingen de kopjes hangen of klaagden we, maar nu stond er een echt team”, zei Nick Viergever. Zijn ploeg boog een 1-0 achterstand om in een 2-1 zege op bezoek bij Vitesse.