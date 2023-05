Elfrink & De Mos | 'Er is natuurlijk wrijving, dit gaat een keer ontploffen’

,,Ik vond het een schande,” opent De Mos zijn relaas over de 3-3 tegen Heerenveen. ,,Je laat je supporters in de steek. Het is zo kwetsbaar. Je balans is nergens te vinden. Zet Guti op het middenveld.” Elfrink vraagt zich hardop af of PSV niet vooral naar de achterhoede moet kijken. De Mos: ,,Die kunnen het allemaal niet belopen. En als ze moeten ingrijpen zijn ze nonchalant of is er geen timing.”