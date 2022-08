Elfrink & De Mos | ‘Er moeten toch betere spelers zijn dan El Ghazi?’

,,Ik wil het toch even kwijt”, begint Aad de Mos zijn betoog over Joey Veerman. ,,Volendammers zeuren veel", doelt Aad de Mos op Veerman die klaagde over zijn positie na het verloren duel tegen Glasgow Rangers. ,,Ik had vroeger Keje Molenaar onder me. Dat was ook een zeurkous. Veerman wordt dat nu ook, en daar moet hij mee stoppen. Hij moet een kerel worden. Hij speelt nu in de grote stad en niet meer in Volendam. Veerman moet gewoon zijn wedstrijden spelen, z'n mond houden en doelpunten maken net als tegen Excelsior.”

Tot slot blikken de heren vooruit op Volendam. Althans. Elfrink doet een poging. ,,Dat is appeltje-eitje?” De Mos: ,,Alles leuk en aardig maar daar hoeven we het niet over te hebben. Dat is met Excelsior erbij zes punten. Het 'bankie’ heeft te veel niveau om dit soort wedstrijden te bespreken. We zijn de kijker verplicht om over dit soort wedstrijden heen te kijken. Na 19 september, dan heeft PSV Twente uit gehad, FK Bodø/Glimt, Arsenal en Feyenoord thuis, dan kunnen we zeggen of PSV mee gaat doen om de titel of dat ze voor de tweede plek spelen.”