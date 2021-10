Elfrink & De Mos | ‘Er worden bij PSV te weinig grote kansen uit het voetbal geboren’

Jong PS­V-ta­lent Mees Kreekels kan weer volop trainen na de tranen: ‘Ik ben veel sterker geworden, zeker weten’

6 oktober ,,Ik heb twee dagen gehuild van de pijn”, zegt Jong PSV-verdediger Mees Kreekels over de zware knieblessure die hij in april opliep. De Helmonder scheurde een kruisband en buitenband in het gewricht af.